ظهور جديد لأسماء الأسد.. ماذا قالت في عيد الأم؟

رام الله - دنيا الوطنظهرت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري، بشار الأسد، مجددا، بغطاء على رأسها، بعد شهور من بدء علاجها من مرض السرطان الثدي.ونشرت صفحة الرئاسة السورية، صورا لأسماء الأسد، خلال لقائها أمهات مخطوفين، لم يعد أبناؤهم منذ ذهابهم للقتال مع الجيش السوري، حيث جاءت زيارتها، بمناسبة "عيد الأم"، الذي يصادف الحادي والعشرين من آذار/ مارس من كل عام.وفي تصريح لها، قالت الأسد لأمهات المخطوفين، إن "الفخر والمجد إلكن ولأولادكن ولكل من ضحى لأجل سورية".وتابعت: "بهذا العيد وبكل عيد أنتم المثال.. أنتم وأمهات الشهداء والجرحى.. أنتم الذين علمتمونا الصمود والقوة وحتى الفرح رغم الألم".يشار إلى أن زوجة الرئيس السوري، لا تزال تعالج منذ نحو ست شهور، إثر إصابتها بسرطان الثدي، وبعد ذلك ظهرت الأخيرة وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيماوي.