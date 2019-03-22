ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق ‎عبارة الموصل إلى 110

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بأن عدد ضحايا حادث غرق عبارة الموصل قد ارتفع إلى 110 أشخاص.يأتي ذلك فيما ألقت قوات الأمن الكردية القبض على مسؤول المدينة السياحية التي تشغل العبّارة في الموصل، وسلمته إلى السلطات المختصة أثناء محاولته الهرب.ووقع حادث غرق العبارة في نهر دجلة شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة.وقال مدير الدفاع المدني في الموصل، إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين.ووصل الرئيس العراقي برهم صالح إلى الموصل، صباح الجمعة، لمتابعة حادث غرق عبارة الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد العام لمدة ثلاثة أيام إثر الحادث المأساوي.وكانت وزارة الداخلية العراقية في بيان أمس إلى تمكن الدفاع المدني من إنقاذ 55 شخصاً بينهم 19 طفلا.