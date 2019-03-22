بومبيو: الله أرسل ترامب لإنقاذ اليهود

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مستهل زيارته إلى تل أبيب، أن الرئيس ترامب يمكن أن يكون له دور مماثل لدور الملكة اليهودية إستر، التي كانت زوجة ملك فارسي، وهي شخصية تاريخية موجودة في التوراة، يقال إنها أحبطت خطة لإبادة الشعب اليهودي.وقال بومبيو: "إن موقف السيد ترامب الصارم بشأن إيران يمنحه هذا اللقب، لذلك يمكن اعتباره مخلص اليهود الجديد"، بحسب ما نقلت شبكة (سي بي إن نيوز).وسأل الإعلام الإسرائيلي والدولي، الذي غطى الزيارة، وزير الخارجية الأمريكي، إن كان ترامب يمثل الملكة إستر بإنقاذه اليهود من التهديد الإيراني، ورد بومبيو، كمسيحي أعتقد بالتأكيد أن هذا ممكن فعلى هذه الأرض تاريخ من الإيمان العظيم، وإدارتنا عملت جاهدة لتحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط وضمان بقاء هذه الدولة اليهودية، لذلك أن واثق أن هذا كله فعل الرب.يشار إلى أن بومبيو، الذي يقوم حاليًا بجولة في الشرق الأوسط، كان قد زار الكويت قبل إسرائيل، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لبنان.