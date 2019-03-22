سفّاح نيوزيلندا سيقضي حياته بزنزانة انفرادية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن الإرهابي الذي نفّذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش، "سيقضي بقية حياته في زنزانة انفرادية".جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، على مستوى وزراء الخارجية.وقال بيترز: "دولتنا تولي أهمية كبيرة للحرية الدينية، والهجوم على المسلمين هجوم علينا جميعًا"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).وشدّد على أن نيوزيلندا أطلقت أكبر تحقيق في تاريخها لضمان التدقيق في كافة أبعاد الهجوم، "ولكن لا يمكن لأي عقوبة أن تعادل حجم قبح الجريمة".