الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

رام الله - دنيا الوطنردت الرئاسة الفلسطينية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بضرورة اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري.وأضاف أبو ردينة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن أية قرارات تتخذها الادارة الاميركية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الاسرائيلي وستبقى حبرا على ورق.وأوضح قائلًا: إن هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أميركي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا اذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الاراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أمس الخميس، أنه حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة إسرائيليا منذ عام 1967.وكتب دونالد ترامب في تغريدة على (تويتر): "بعد 52 عاماً، حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافاً كاملاً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل، واستقرار المنطقة".