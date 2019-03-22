إصابات بينها "حرجة" في حادث سير مروّع بين حافلة للمستوطنين وسيارة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال، بجروح بين خطيرة ومتوسطة، في حادث سير مروّع وقع، اليوم الجمعة، على طريق البحر الميت جنوب أريحا.وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، "إن حافلة إسرائيلية اصطدمت بمركبة فلسطينية على طريق البحر الميت، ما أسفر عن إصابة ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال".وأفادت الوكالة، بأن سيدة تبلغ من العمر 70 عاماً وطفلة (4 سنوات) أصيبتا بجروح حرجة، في حين وصفت جروح سائق المركبة وثلاثة أطفال آخرين بالمتوسطة.