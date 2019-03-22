شؤون فلسطينية

إصابات بينها "حرجة" في حادث سير مروّع بين حافلة للمستوطنين وسيارة فلسطينية

إصابات بينها "حرجة" في حادث سير مروّع بين حافلة للمستوطنين وسيارة فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال، بجروح بين خطيرة ومتوسطة، في حادث سير مروّع وقع، اليوم الجمعة، على طريق البحر الميت جنوب أريحا.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، "إن حافلة إسرائيلية اصطدمت بمركبة فلسطينية على طريق البحر الميت، ما أسفر عن إصابة ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال".

وأفادت الوكالة، بأن سيدة تبلغ من العمر 70 عاماً وطفلة (4 سنوات) أصيبتا بجروح حرجة، في حين وصفت جروح سائق المركبة وثلاثة أطفال آخرين بالمتوسطة.

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

قبل مليونية يوم الأرض.. تواصل مسيرات العودة بجمعة &#34;المسيرات خيارنا&#34;

قبل مليونية يوم الأرض.. تواصل مسيرات العودة بجمعة "المسيرات خيارنا"

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السابع في بيت لحم

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السابع في بيت لحم

تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة

تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة

طقس الجمعة: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض على درجات الحرارة

طقس الجمعة: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض على درجات الحرارة

استطلاع رأي: 5% من الفلسطينيين متفائل بتحسن الأوضاع الاقتصادية

استطلاع رأي: 5% من الفلسطينيين متفائل بتحسن الأوضاع الاقتصادية

عشراوي تثمّن مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

عشراوي تثمّن مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

عريقات يعود عاطف أبو سيف حيث يتلقى العلاج بمجمع فلسطين الطبي

عريقات يعود عاطف أبو سيف حيث يتلقى العلاج بمجمع فلسطين الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

استطلاع رأي: 5% من الفلسطينيين متفائل بتحسن الأوضاع الاقتصادية

استطلاع رأي: 5% من الفلسطينيين متفائل بتحسن الأوضاع الاقتصادية

عشراوي تثمّن مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

عشراوي تثمّن مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

عريقات يعود عاطف أبو سيف حيث يتلقى العلاج بمجمع فلسطين الطبي

عريقات يعود عاطف أبو سيف حيث يتلقى العلاج بمجمع فلسطين الطبي

المالكي: الإدارة الأمريكية تقوض حل الدولتين وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط

المالكي: الإدارة الأمريكية تقوض حل الدولتين وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين إثنين بزعم تسللهما لغلاف غزة

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين إثنين بزعم تسللهما لغلاف غزة

أبو العردات: حريصون على حفظ أمن واستقرار المخيمات

أبو العردات: حريصون على حفظ أمن واستقرار المخيمات

اضطرابات جوية حتى نهاية الشهر ومنخفض جوي قطبي يوم الاحد

اضطرابات جوية حتى نهاية الشهر ومنخفض جوي قطبي يوم الاحد

&#34;التربية&#34; و&#34;التنمية البريطانية&#34; تبحثان سبل دعم التعليم في المرحلة المقبلة

"التربية" و"التنمية البريطانية" تبحثان سبل دعم التعليم في المرحلة المقبلة

منوعات

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

7 كلمات ممنوعة على ميغان ماركل وكيت ميدلتون.. ما هي؟

7 كلمات ممنوعة على ميغان ماركل وكيت ميدلتون.. ما هي؟

بيرين سآت تفقد جاذبيتها وتدخن 5 علب سجائر في جلسة واحدة

بيرين سآت تفقد جاذبيتها وتدخن 5 علب سجائر في جلسة واحدة

شاهد: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

شاهد: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

عربي

ظهور جديد لأسماء الأسد.. ماذا قالت في عيد الأم؟

ظهور جديد لأسماء الأسد.. ماذا قالت في عيد الأم؟

أول تعليق من الجامعة العربية بعد إعلان ترامب أنه سيعترف بالجولان أرض إسرائيلية

أول تعليق من الجامعة العربية بعد إعلان ترامب أنه سيعترف بالجولان أرض إسرائيلية

بعد إعلان ترامب سيادة الاحتلال على الجولان.. ترحيب إسرائيلي واستهجان فلسطيني وروسي

بعد إعلان ترامب سيادة الاحتلال على الجولان.. ترحيب إسرائيلي واستهجان فلسطيني وروسي

السلطات العراقية تكشف عن سبب حادث غرق العبارة في الموصل

السلطات العراقية تكشف عن سبب حادث غرق العبارة في الموصل