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قبل مليونية يوم الأرض.. تواصل مسيرات العودة بجمعة "المسيرات خيارنا"

قبل مليونية يوم الأرض.. تواصل مسيرات العودة بجمعة "المسيرات خيارنا"
يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة  للجمعة الحادية والخمسين ضمن جمعة "المسيرات خيارنا" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت الهيئة قد أطلقت على اليوم؛ جمعة "المسيرات خيارنا"، معلنة تمسك الفلسطينيين بمسيرات العودة، "وفاء لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى".

ودعت إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم، في المخيمات الخمس المقامة بالقرب من السياج الفاصل.

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة اعلنت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر الجمعة الماضية، تأجيل فعاليات الجمعة الماضية، ليعاد استئنافها اليوم، فيما السبت 30 آذار/ مارس، أكدت الهيئة أنه سيكون مليونية في ذكرى يوم الأرض.

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