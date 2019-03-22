طقس الجمعة: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم غد السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.