عشراوي تثمّن مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة



وفي نهاية اللقاء، استعرض الطرفان الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة كما جرى التطرق لمهام ومسؤوليات الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتأكيد على أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السيد قواة واي، وبحثت معه الوضع السياسي العام وآخر التطورات على الأرض والمستجدات إقليميا وعالميا.وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، أكدت عشراوي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبيين الصيني والفلسطيني، وأعربت عن تقديرها لمواقف الصين الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في المحافل والهيئات والمنظمات الدولية، كما وعبرت عن امتنانها للمساعدات التي تقدمها الحكومة الصينية للشعب الفلسطيني ودعمها المستمر للمشاريع التنموية والاقتصادية.واستعرضت عشراوي الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، وجرائم الحرب المتعمدة التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك تعميق الاستيطان ونهب الارض الفلسطينية، وسرقة مقدرات وأموال الشعب الفلسطيني والاعتداء على المقدسات الدينية.كما تطرقت لسياسة الإدارة الأمريكية والقرارات والإجراءات المجحفة وغير المسؤولة التي تمس مباشرة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمقرة بإجماع المجتمع الدولي. وقالت:" نتمنى على الصين لعب دور سياسي فاعل ومؤثر لإيجاد حل متعدد الأطراف يستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعدم ترك دولة فلسطين وشعبها تحت رحمة التلاعب والشراكة الإسرائيلية والأمريكية".من جانبه أكد السفير قواة واي على أن الصين تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها وتعمل بشكل مستمر لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة بزيادة دعمها المقدم لفلسطين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا".