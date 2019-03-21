شؤون فلسطينية

عريقات يعود عاطف أبو سيف حيث يتلقى العلاج بمجمع فلسطين الطبي

عريقات يعود عاطف أبو سيف حيث يتلقى العلاج بمجمع فلسطين الطبي
رام الله - دنيا الوطن
عاد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مجمع فلسطين الطبي صباح اليوم الخميس، الدكتور عاطف ابو سيف الناطق باسم حركة فتح، للاطمئنان على صحته عقب نقله إلى رام الله للعلاج، جراء الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المسلحين  في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي وتعرضه لكسور وجروح بليغة.

وتمنى عريقات الشفاء العاجل للدكتور عاطف، للعودة  سريعا إلى موقعه لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع الحبيب، قائلا: "إن ما يجري في قطاع غزة هو استباحة  لدماء شعبنا، وخروج عن كل التقاليد وإجازة للاعتداء على المحرمات، ويهدد النسيج الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي".

وشدد عريقات على أن الشعب الفلسطيني، سيسقط كل المحاولات لفصل قطاع غزة عن الوطن وعن القدس، مؤكداً على أن الشعب في غزة يرفض هذا المخطط، لان غزة هي منبت الوطنية الفلسطينية.

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