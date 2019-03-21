الأوروبيون لترامب: لن نعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي، باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري.وقال المتحدث الأوروبي: اعترافنا بالجولان تحت السيادة الإسرائيلية، لن يتم، فنحن نعتبرها أرض محتلة، وفق للقانون الدولي.بدوره، شدد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "الأناضول"، على "التزام الأمم المتحدة بأن احتلال اسرائيل للجولان السوري عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في تصريح عبر حسابه بموقع (تويتر)، أنه "حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان".