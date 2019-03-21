جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين إثنين بزعم تسللهما لغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه اعتقل فلسطينيين اثنين بزعم عبورهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.|
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: قبل قليل اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين عبروا السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، وتسللا إلى غلاف غزة، وفق مزاعمه.
وقالت مصادر محلية: إن الشابين، لم يكونا مُسلحين على الإطلاق، وجرى نقلهما إلى منطقة مجهولة في غلاف غزة، في حين أعلن الجيش، أنه سيجري تحقيقًا في حادثة التسلل.
إلى ذلك، قال موقع (حدشوت 24): إنه خلال الدقائق القليلة الماضية، سمع عدد من الانفجارات القوية بالقرب من أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي شعر هنيغف، فيما الجيش الإسرائيلي يتحقق من مصدر الانفجارات.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه اعتقل فلسطينيين اثنين بزعم عبورهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.|
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: قبل قليل اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين عبروا السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، وتسللا إلى غلاف غزة، وفق مزاعمه.
وقالت مصادر محلية: إن الشابين، لم يكونا مُسلحين على الإطلاق، وجرى نقلهما إلى منطقة مجهولة في غلاف غزة، في حين أعلن الجيش، أنه سيجري تحقيقًا في حادثة التسلل.
إلى ذلك، قال موقع (حدشوت 24): إنه خلال الدقائق القليلة الماضية، سمع عدد من الانفجارات القوية بالقرب من أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي شعر هنيغف، فيما الجيش الإسرائيلي يتحقق من مصدر الانفجارات.
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