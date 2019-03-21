جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين إثنين بزعم تسللهما لغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه اعتقل فلسطينيين اثنين بزعم عبورهما السياج الفاصل ​​جنوب قطاع غزة.|وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: قبل قليل اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين عبروا السياج الفاصل ​​في جنوب قطاع غزة، وتسللا إلى غلاف غزة، وفق مزاعمه.وقالت مصادر محلية: إن الشابين، لم يكونا مُسلحين على الإطلاق، وجرى نقلهما إلى منطقة مجهولة في غلاف غزة، في حين أعلن الجيش، أنه سيجري تحقيقًا في حادثة التسلل.إلى ذلك، قال موقع (حدشوت 24): إنه خلال الدقائق القليلة الماضية، سمع عدد من الانفجارات القوية بالقرب من أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي شعر هنيغف، فيما الجيش الإسرائيلي يتحقق من مصدر الانفجارات.