أبو العردات يلتقي اليوسف وأيوب: حريصون على حفظ أمن واستقرار المخيمات

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" وحركة "فتح" في لبنان، فتحي أبوالعردات، في مكتبه في سفارة دولة فلسطين في بيروت، مع عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف وعضو المكتب السياسي لـ"حزب الشعب الفلسطيني" غسان أيوب، مختلف الاوضاع الفلسطينية على ضوء التطورات السياسية والامنية وخاصة ما يتعلق منها بالمخيمات الفلسطينية في لبنان.واشاد المجتمعون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وبدوره الوطني وحرصه على الوحدة الوطنية وتمسكه بالتوابث الفلسطينية التي لا تنازل عنها، رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها والحصار السياسي والمالي.وأكد أبو العردات، أن القضية الفلسطينية برمتها تعيش مرحلة خطيرة في ظل الضغوط الدولية والاميركية على القيادة الفلسطينية للرضوخ للشروط الاميركية والموافقة على "صفقة القرن"، منوها بصمود الشعب الفلسطيني في الداخل في وجه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، مشددا على حرص حركة "فتح" وفصائل "المنظمة" على حفظ أمن واستقرار المخيمات، والعمل على تخفيف معاناة ابنائها.