أبو مرزوق: نأسف لكل من ناله أذى لموقفه السياسي في قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نأسف لكل من ناله أي أذى لموقفه السياسي، أو لاحتجاجه على ضيق الحال، والكل سواء".جاء ذلك تعقيبا على الاحداث الاخيرة التي شهدها قطاع غزة، على خلفية الحراك الشعبي الذي حمل عنوان "بدنا نعيش".وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "الاهل في غزة مقاومون وصابرون رغم الاحتلال والحصار، والعقوبات المفروضة عليهم".