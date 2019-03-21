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شؤون فلسطينية

اضطرابات جوية حتى نهاية الشهر ومنخفض جوي قطبي يوم الاحد

اضطرابات جوية حتى نهاية الشهر ومنخفض جوي قطبي يوم الاحد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن اضطرابات جوية تشهدها فلسطين حتى نهاية شهر آذار/مارس الحالي.

وأشارت دائرة الارصاد أن الاضطرابات يتخللها منخفض جوي قطبي، مصحوب بأمطار غزيرة، وتبدأ مساء الاحد حتى الاثنين.

وشهدت معظم الاراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية، عدة منخفضات جوية، مصحوبة بأمطار غزة وعواصف رعدية.

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