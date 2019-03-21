اضطرابات جوية حتى نهاية الشهر ومنخفض جوي قطبي يوم الاحد

رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن اضطرابات جوية تشهدها فلسطين حتى نهاية شهر آذار/مارس الحالي.وأشارت دائرة الارصاد أن الاضطرابات يتخللها منخفض جوي قطبي، مصحوب بأمطار غزيرة، وتبدأ مساء الاحد حتى الاثنين.وشهدت معظم الاراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية، عدة منخفضات جوية، مصحوبة بأمطار غزة وعواصف رعدية.