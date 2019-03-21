دولي

المجرمون يتعاطفون مع المسلمين.. عصابة تتعهد بحراسة المساجد في نيوزيلندا

المجرمون يتعاطفون مع المسلمين.. عصابة تتعهد بحراسة المساجد في نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
أثارت المشاهد البشعة لمجزرة "المسجدين" التي أدت لمقتل عشرات المسلمين، تعاطف عصابة شوارع في نيوزيلندا، يطلق عليها اسم "مونجريل موب"؛ حيث تعهدت بحراسة مسجد أثناء تأدية المسلمين صلاة الجمعة.

ووفق ما نقل موقع (ستاف)، عن سوني فاتو، زعيم العصابة، فإنه تعهّد بحراسة مسجد "الجمعية"، في مدينة هاميلتون، أثناء تأدية المسلمين صلاة الجمعة، وسط مخاوف من تكرار تعرضهم لهجمات إرهابية.

وأضاف: "سندعم ونساعد أشقاءنا المسلمين، مهما طالت المدة التي يحتاجون فيها إلينا".

و"مونجريل موب"، عصابة تنشط في البلاد منذ ستينيات القرن الماضي، ولها نحو 30 فرعًا في أنحاء البلاد، وتُنسب لها أعمال عنف خطيرة وبيع مخدرات وحيازة أسلحة.



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