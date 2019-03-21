إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمجموعة شبان شرقي رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة فلسطينيين، بجروح مساء اليوم الخميس، في قصف من دبابة إسرائيلية، استهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أصيب ثلاثة فلسطينيين، بجروح مساء اليوم الخميس، في قصف من دبابة إسرائيلية، استهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قصفت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، نقطة رصد في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة خلال اليوم".
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات الإرباك الليلي، ومسيرات العودة وكسر الحصار.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات الإرباك الليلي، ومسيرات العودة وكسر الحصار.
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