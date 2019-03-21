إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمجموعة شبان شرقي رفح





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قصفت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، نقطة رصد في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة خلال اليوم".



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات الإرباك الليلي، ومسيرات العودة وكسر الحصار.



رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة فلسطينيين، بجروح مساء اليوم الخميس، في قصف من دبابة إسرائيلية، استهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.