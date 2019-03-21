شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت وتستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت وتستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة سلفيت، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة سلفيت من مدخلها الشمالي، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية ومنشآت في منطقة العين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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