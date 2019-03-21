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بعد إعلان ترامب سيادة الاحتلال على الجولان.. ترحيب إسرائيلي واستهجان فلسطيني وروسي

بعد إعلان ترامب سيادة الاحتلال على الجولان.. ترحيب إسرائيلي واستهجان فلسطيني وروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دعوته لاعتراف الولايات المتحدة، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وقال نتنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع (تويتر)، بعد دقائق من تصريح سيد البيت الأبيض: "في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى إستخدام سوريا كموطئ قدم لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بشجاعة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. شكراً لك السيد الرئيس!".

فلسطينياً، استهجن الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطورة ترامب، بإعتراف بلاده، بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري.

وقال عريقات في تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أمس اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، واليوم يقول إنه ولأمن المنطقة، يجب ان تكون هضبة الجولان السورية المحتلة تحت سيادة إسرائيل"، مضيفا: "ما الذي سيأتي به الغد؟ عدم استقرار، وشلال دم في منطقتنا".

بدوره، قال السيناتور الروسي موروزوف: "واشنطن تسعى لتقسيم العالم العربي، وضرب الشراكة الروسية السورية".

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