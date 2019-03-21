السلطات العراقية تكشف عن سبب حادث غرق العبارة في الموصل

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات العراقية عن سبب غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل شمال العراق في حادث أودى بحياة أكثر من 70 شخصا.وقالت إدارة جزيرة الموصل السياحية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "إن سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة إلى 71 قتيلا مع إنقاذ 55 شخصا.من جانبه، أمر رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق فوري في الحادث لتحديد المسؤولين عنه ورفع نتائجه للحكومة في غضون 24 ساعة.