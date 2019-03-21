ترامب: حان الوقت لاعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة إسرائيليا منذ عام 1967.وكتب دونالد ترامب في تغريدة على (تويتر)، اليوم الخميس: "بعد 52 عاماً، حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافاً كاملاً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل، واستقرار المنطقة".