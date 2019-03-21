الكرملين: بوتين سيلتقي نظيره اللبناني ميشال عون بموسكو الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره اللبناني يوم الثلاثاء المقبل 26 آذار/مارس الجاري، في موسكو.من جانبها قالت السفارة اللبنانية في موسكو إنه من المقرر أن يصل الرئيس عون إلى موسكو يوم الاثنين المقبل، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).