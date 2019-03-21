مجدلاني يعود أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية للفلسطينيين بغزة



وجدد مجدلاني تأكيده بأن المعركة على أشدها مع الاحتلال الذي يستهدف ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم، وأن دماء الشهداء تدعونا نحو الوحدة والانتصار لقضيتهم وارواحهم.



وتوجه مجدلاني بالتحية لكافة أبناء شعبنا بقطاع غزة ، الذين يناضلوا بحراك اجتماعي سلمي ضد الفقر والبطالة والمعاناة وزيادة الضرائب، في الوقت الذي تقابلهم الاجهزة الامنية، بالتوقيف وفرض الاقامة الجبرية.







وجدد مجدلاني تأكيده بأن المعركة على أشدها مع الاحتلال الذي يستهدف ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم، وأن دماء الشهداء تدعونا نحو الوحدة والانتصار لقضيتهم وارواحهم.وتوجه مجدلاني بالتحية لكافة أبناء شعبنا بقطاع غزة ، الذين يناضلوا بحراك اجتماعي سلمي ضد الفقر والبطالة والمعاناة وزيادة الضرائب، في الوقت الذي تقابلهم الاجهزة الامنية، بالتوقيف وفرض الاقامة الجبرية.

رام الله - دنيا الوطنعاد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، على رأس وفد من قيادة الجبهة اليوم الخميس، ضم امين سر المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش، وعضوي فرع رام الله لؤي الفاخوري، وثائر الطريفي، عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف للاطمئنان على صحته، في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.واطمأن د. مجدلاني على الحالة الصحية للقيادي أبو سيف، متمنيا له الشفاء العاجل، قائلا: "إن هذا الاعتداء، إنما يمثل محاولة اسكات صوت الحقيقة حول الحراك الشبابي، الذي يطالب بالحياة الكريمة"، على حد تعبيره.