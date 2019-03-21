التربية تعلن عن منح دراسية في بولندا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في بولندا للعام 2019/2020؛ وذلك بمجال الماجستير، في تخصصات مختلفة.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.