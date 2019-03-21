التربية تعلن عن منح دراسية في بولندا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في بولندا للعام 2019/2020؛ وذلك بمجال الماجستير، في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في بولندا للعام 2019/2020؛ وذلك بمجال الماجستير، في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.
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