شؤون فلسطينية

عريضة موجهة للبرلمانين الاسكتلندي والبريطاني حول فلسطين

عريضة موجهة للبرلمانين الاسكتلندي والبريطاني حول فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قام القنصل البريطاني العام السابق في القدس رئيس مجلس أمناء جامعة أدنبرة حاليا السير فنسنت فين بتوجيه عريضة إلى أعضاء البرلمانين الاسكتلندي والبريطاني صاغها مشروع بلفور الذي يرأسه تحت عنوان "نحو دولة فلسطينية مستقلة: دعوة اسكتلندية إلى الحراك/ إسرائيل فلسطين الحقوق متساوية".

ووقع على العريضة 700 شخصية اعتبارية سياسية ودبلوماسية بريطانية وإسرائيلية إضافة إلى عدد من الصحفيين البارزين وذلك في ختام مؤتمر عقدته جامعتي غلاسكو وأدنبرة في 14 و 17 مارس 2019.

حيث تضمنت إقرار بمسؤوليات بريطانيا التاريخية عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، ودعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

يذكر هنا أن عضوان من البرلمان الاسكتلندي قد استجابا للدعوة وسيقومان بتقديم العريضة للبرلمان للمناقشة.

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