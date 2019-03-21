شؤون فلسطينية

المالكي ونظيره الأرجنتيني يوقعان على اتفاقية تعاون في مجال التعليم

المالكي ونظيره الأرجنتيني يوقعان على اتفاقية تعاون في مجال التعليم
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، اتفاقية تعاون في مجال التعليم مع نظيره الارجنتيني جورج فاوري.

جاء ذلك، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وحضر التوقيع، سفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين السيد حسني عبد الواحد والوفد المرافق، وذلك تعزيزاً وتطويراً للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي.

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