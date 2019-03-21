روسيا تتحرك بعد "استفزاز أميركي" بقاذفات القنابل

رام الله - دنيا الوطنقال الكرملين، الخميس: "إن طلعات قاذفات قنابل أميركية استراتيجية من طراز (بي-52) القادرة على حمل أسلحة نووية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق قرب الحدود الروسية، أثارت توترا في المنطقة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الخميس، أنها أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أميركية استراتيجية من طراز (بي-52)، بعدما بدأت الطيران باتجاه حدود روسيا، نحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "بشكل عام، سأقول فقط إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تماما لحدود روسيا"، مضيفا: "بل على النقيض، فإنها تثير توترات إضافية".ويطل جيب كالينينغراد الروسي الواقع في أوروبا على بحر البلطيق.