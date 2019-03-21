الصحة توقف مصنعاً لإنتاج الطحينية بالخليل لافتقاره للشروط الصحية



وأهابت الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة، مؤكدة أن هذا يأتي ضمن هدف الوزارة بالحرص على التأكد من سلامة وصلاحية كافة أنواع المواد الغذاية المقدمة للمواطنين في فلسطين.









وأهابت الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة، مؤكدة أن هذا يأتي ضمن هدف الوزارة بالحرص على التأكد من سلامة وصلاحية كافة أنواع المواد الغذاية المقدمة للمواطنين في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأوقفت وزارة الصحة، اليوم، مصنعاً لإنتاج الطحينية في الخليل، لافتقاره للشروط الصحية والبيئية.وقامت طواقم صحة البيئة في مديرية صحة الخليل، بجولة تفتيشية على المصنع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، من حيث تاريخ الصلاحية وظروف التخزين ونظافة العمل ومطابقة المنتجات للشروط الصحية الواجب العمل بها، حيث تم إيقافه عن العمل وعدم انتاج أي منتج قبل تأكد طواقم صحة البيئة بتصويب كافة الأوضاع بداخله.وأكدت وزارة الصحة أنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.