غازي حمد: لم يتم تداول قضية سلاح المقاومة مع المسؤولين المصريين





وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالتوازي مع تجريد غزة من الأسلحة الثقيلة، سيتم رفع الحصار بشكل كامل، وسيتم تنفيذ مشاريع على نطاق أوسع في مجالات البنية التحتية والعمالة والاقتصاد والصحة والتعليم، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية منها قطر والسعودية، وبناء ممر بحري لغزة للسماح بتصدير واستيراد البضائع.

رام الله - دنيا الوطنأكد غازي حمد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنه لم يتم طرح أي قضية تتعلق بسلاح المقاومة مع المسؤولين المصريين.جاء تصرح حمد خلال خلال لقاء لقناة (الميادين)، مشيرا إلى أن ما تداولته وسائل إعلام اسرائيلية عن شرط نزع السلاح مقابل رفع الحصار، عبارة عن "تهريج سياسي".وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قد كشفت عما وصفته بترتيبات عربية ودولية بمشاركة مصر وقطر والسعودية ودول خليجية وعربية، والأمم المتحدة ودول أخرى، حول الأوضاع في قطاع غزة وتطورات المستقبل القريب.وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تتضمن تجريد غزة من كافة الأسلحة الثقيلة، والإبقاء فقط على الأسلحة الخفيفة الصغيرة، وسيكون استخدامها تحت نطاق محدود، وسيخضع لآلية رقابة صارمة.