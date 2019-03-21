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شاهد: الدفاع المدني العراقي ينتشل 55 جثة إثر انقلاب عبارة بنهر دجلة

شاهد: الدفاع المدني العراقي ينتشل 55 جثة إثر انقلاب عبارة بنهر دجلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن مقتل 55 شخصاً، مساء اليوم الخميس، بعد انقلاب عبّارة في نهر دجلة بالموصل، فيما تم انقاذ 30 اخرين.

بدوره، قال الدفاع المدني العراقي: "إن العبارة اثناء انقلابها كان على متنها مجموعة من المواطنين اغلبهم عوائل واطفال".

وقالت مصادر عراقية لـ (الجزيرة نت): "العبارة كان على متنها نحو 100 شخص، أغلبها من النساء والاطفال"، فيما لا تزال عمليات الانقاذ متواصلة حتى اللحظة.

من جانبها، اكدت دارة صحة نينوى، استنفار كافة جهودها؛ للسيطرة على حادثة غرق العبارة، والتي تقل نساءً وأطفالاً محتلفين بأعياد (نوروز).

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن العبّارة كانت تقل حمولة زائدة عن الحد المسموح به، لافتا إلى إنها كانت تقل نحو 100 شخص، مشيرة في الوقت ذاتها إلى أنها كانت تستطيع حمل فقط 50 شخصا.

يتبع.. 


 







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