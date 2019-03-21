غزة: طفلة يطاردها شبح بتر قدمها وتناشد الرئيس عباس تخليصها من آلامها

رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الطفلة فاطمة، سيادة الرئيس الفلسطيني محود عباس ووزير الصحة الدكتور جواد عواد والدكتورة أميرة الهندي مسؤولة دائرة التحويلات في الوزارة، وأهل الخير لتقديم المساعدة له بتوفير العلاج لطفلتها فاطمة البالغة من العمر 10 سنوات (رقم هوية 427424692) والتي تعاني كسور وتهتك في قدمها اليسرى والتهاب شديد في العظم.ووفقاً لوالدة الطفلة فقد سقطت فاطمة بتاريخ 18.8.2018 من الطابق السابع، وفيما بعد تنقلت بين اروقة المستشفيات الفلسطينية بغزة والقدس المحتلة دون أي تقدم ملموس وهام على حالتها الصحية منذ قرابة 8 شهور، لا سيما وأن العائلة تمر بظروف سيئة ماديا ومعنويا لتوفير علاجات خاصة بشكل دوري للطفلة عدا عن مراجعات خاصة لدى العيادات الطبية بغزة.وقالت والدة الطفلة إن فاطمة بحاجة لمركز علاج متقدم ومتحضر داخل الخط الأخضر لعلاجها خاصةً وأنها تعاني من تهتك في الأنسجة وكسور والتهاب في العظم، الأمر الذي يهدد قدمها بالبتر. وفق ما أبلغها به أطباء متخصصين.للتواصل رقم جوال 0599148852