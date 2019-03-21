"فتى البيضة" فخور بفعلته.. وتويتر "يحظره"









رام الله - دنيا الوطنحاز وسم فتى البيضة على ملايين المتابعات والتغريدات من كل أنحاء العالم، بعدما قام فتى أسترالي برشق السيناتور الأسترالي فرايزر أنينغ بالبيض على رأسه، بسبب تصريحاته العنصرية تجاه المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي، وبعدها انتشرت حملات لجمع التبرعات لهذا الشاب وصلت إلى ألف دولار أمريكي خلال يومين.