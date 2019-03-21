عاجل

  • العراق: معظم الوفيات من جراء غرق العبارة أطفال ونساء

  • فرق الإنقاذ العراقية ما تزال تبحث عن ناجين من العبارة الغارقة

  • مصرع 66 شخصا على الأقل نتيجة انقلاب عبّارة في نهر دجلة في العراق

مباشر | مقتل 55 شخصا في غرق عبّارة بنهر دجلة

دولي

"فتى البيضة" فخور بفعلته.. وتويتر "يحظره"

"فتى البيضة" فخور بفعلته.. وتويتر "يحظره"
رام الله - دنيا الوطن
حاز وسم فتى البيضة على ملايين المتابعات والتغريدات من كل أنحاء العالم، بعدما قام فتى أسترالي برشق السيناتور الأسترالي فرايزر أنينغ بالبيض على رأسه، بسبب تصريحاته العنصرية تجاه المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي، وبعدها انتشرت حملات لجمع التبرعات لهذا الشاب وصلت إلى ألف دولار أمريكي خلال يومين.

 


أخبار ذات صلة

روسيا تتحرك بعد &#34;استفزاز أميركي&#34; بقاذفات القنابل

روسيا تتحرك بعد "استفزاز أميركي" بقاذفات القنابل

اعتداءات تطال خمسة مساجد بريطانية والشرطة تُباشر التحقيقات

اعتداءات تطال خمسة مساجد بريطانية والشرطة تُباشر التحقيقات

الأورومتوسطي: الأقليات المسلمة في ميانمار والصين تتعرض لانتهاكات مستمرة

الأورومتوسطي: الأقليات المسلمة في ميانمار والصين تتعرض لانتهاكات مستمرة

شاهد: بوردة حمراء وغطاء للرأس.. شرطة نيوزيلندا تؤمن مراسم دفن ضحايا المجزرة

شاهد: بوردة حمراء وغطاء للرأس.. شرطة نيوزيلندا تؤمن مراسم دفن ضحايا المجزرة

مسؤول تر كي: تصريحات أردوغان بشأن مجزرة نيوزيلندا أُخرجت عن سياقها

مسؤول تر كي: تصريحات أردوغان بشأن مجزرة نيوزيلندا أُخرجت عن سياقها

لماذا لم توقف (فيسبوك) البث المباشر لمجزرة مسجدي نيوزيلندا؟

لماذا لم توقف (فيسبوك) البث المباشر لمجزرة مسجدي نيوزيلندا؟

رئيسة الوزراء النيوزيلندية: تاريخ بلادنا تغير بعد 15 مارس

رئيسة الوزراء النيوزيلندية: تاريخ بلادنا تغير بعد 15 مارس

كبار المسؤولين الضالعين بقضية الغواصات: يجب التحقيق في أسهم نتنياهو

كبار المسؤولين الضالعين بقضية الغواصات: يجب التحقيق في أسهم نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الصحة توقف مصنعاً لإنتاج الطحينية بالخليل لافتقاره للشروط الصحية

الصحة توقف مصنعاً لإنتاج الطحينية بالخليل لافتقاره للشروط الصحية

غزة: طفلة يطاردها شبح بتر قدمها وتناشد الرئيس عباس تخليصها من آلامها

غزة: طفلة يطاردها شبح بتر قدمها وتناشد الرئيس عباس تخليصها من آلامها

الزراعة: الفراشات &#34;الملونة المنتشرة بشمال غزة لا ضرر منها

الزراعة: الفراشات "الملونة المنتشرة بشمال غزة لا ضرر منها

عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد &#34;أحمد مناصرة&#34;

عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد "أحمد مناصرة"

يوم المياه العالمي: 62% من الأسر الفلسطينية تستخدم مصدراً آمناً لمياه الشرب

يوم المياه العالمي: 62% من الأسر الفلسطينية تستخدم مصدراً آمناً لمياه الشرب

التربية تحتفي بتدشين المدرسة 1000 في عهد السلطة الوطنية

التربية تحتفي بتدشين المدرسة 1000 في عهد السلطة الوطنية

بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

منوعات

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

7 كلمات ممنوعة على ميغان ماركل وكيت ميدلتون.. ما هي؟

7 كلمات ممنوعة على ميغان ماركل وكيت ميدلتون.. ما هي؟

بيرين سآت تفقد جاذبيتها وتدخن 5 علب سجائر في جلسة واحدة

بيرين سآت تفقد جاذبيتها وتدخن 5 علب سجائر في جلسة واحدة

شاهد: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

شاهد: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

عربي

مصر: مصرع ثمانية وإصابة سبعة عمال في حريق هائل بمصنع في السويس

مصر: مصرع ثمانية وإصابة سبعة عمال في حريق هائل بمصنع في السويس

نجل عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

نجل عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

السودان: هذه الثروات الطبيعية ليست مِلكًا لمصر

السودان: هذه الثروات الطبيعية ليست مِلكًا لمصر

شاهد: مُذيع إماراتي يُقبّل حذاء &#34;محمد بن زايد&#34;

شاهد: مُذيع إماراتي يُقبّل حذاء "محمد بن زايد"