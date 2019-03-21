إبراهيم: نواصل تجيهز أسماء المستفيدين من مشروع القواسم الشرائية بعشرة ملايين دولار

خاص دنيا الوطنأكد الدكتور يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن الوزارة تواصل عملها، لتجهيز الأسماء المستفيدة من مشروع القواسم الشرائية الممول من دولة قطر.وأوضح إبراهيم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عدد المستفيدين من المشروع في قطاع غزة 120 ألف أسرة، بما يعادل 300 شيكل لكل منها، لافتاً إلى أن قيمة المبلغ الإجمالي المقدم من دولة قطر 10 ملايين دولار.وتواصل دولة قطر، عبر سفيرها في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي، تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، سواء عبر المشاريع الإنسانية أو تقديم منحة 100 دولار للأسر الفقيرة.