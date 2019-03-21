دولي

اعتداءات تطال خمسة مساجد بريطانية والشرطة تُباشر التحقيقات

اعتداءات تطال خمسة مساجد بريطانية والشرطة تُباشر التحقيقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقاً في اعتداءات طالت خمسة مساجد في مدينة برمنغهام، وسط البلاد.

وذكرت (سكاي نيوز) أن شرطة مكافحة الإرهاب في منطقة ويست مدلاندز، التي تقع فيها برمنغهام، شرعت في التحقيق في الاعتداءات التي تم تنفيذها "بمطرقة كبيرة" خلال الليل.

وقالت الشرطة، إنها تحركت إثر تقارير تفيد بوجود شخص يحطم بمطرقة ثقيلة نوافذ مسجد في شارع "بيرشفيلد" عند الساعة 02:30 فجراً، وعندما وصل عناصرها إلى المكان علموا بأن الهجوم وقع في وقت مبكر أكثر من وقت ورود البلاغ.

وبعد مرور 42 دقيقة، تلقت الشرطة تنبيها آخر بشأن وجود هجوم مماثل على مسجد في ضاحية أردينغتون القريبة.

وسارعت الشرطة البريطانية إلى تكثيف الدوريات في جميع أنحاء المدينة، وخلال ذلك اكتشف الضباط المزيد الأضرار التي لحقت بعدد من المساجد التي تعرضت لاعتداءات، في مناطق ويتن رود وأستون وبيري بار.

وشرعت في تحقيق آخر بعد تداول صور تظهر نوافذ محطمة في المسجد والمركز الإسلامي اللذين يقعان في أستون.

ولا يزال الدافع وراء الهجمات غير معروف، لكن الشرطة تعتقد أنها مرتبطة ببعضها البعض.

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