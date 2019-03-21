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شؤون فلسطينية

لهذا السبب يُعارض وزراء عرب التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

لهذا السبب يُعارض وزراء عرب التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
زعمت صحيفة (إسرائيل اليوم) الاسرائيلية، أن بعض الدول العربية، رفضت الجهود المبذولة لإبرام تفاهمات تهدئة بين حركة حماس في غزة و"إسرائيل".

ونقلت القناة عن الوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين قوله: "إن مسؤولين عرب، أبلغوه مؤخراً أن تطبيق التفاهمات بين حركة حماس في غزة وإسرائيل يضر بمصالحهم في المنطقة، لأن الحركة حليفة لدولتي إيران وقطر، وهما العدوتان الإقليميتان لهما"، على حد زعمه.

وأضاف الوزير: "وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه، بسبب الترتيبات السياسية الأخيرة التي دخلت فيها إسرائيل مع حركة حماس في غزة".

وتابع: "رغم محاولتي التوضيح لهم أنه لا يوجد حل بسيط للمواجهة السائدة مع حماس، لكني لم أستطع أن أقنعهم؛ لأن هؤلاء المسؤولين العرب يعتقدون أن تطبيق التفاهمات بين حماس وإسرائيل، يضر بمصالحهم في المنطقة؛ لأن الحركة حليفة لإيران وقطر، وهما العدوتان الإقليميتان لها"، بحسب ادعائه.

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