بالتفاصيل.. الشخصيات المُستقلة تُقدم مذكرة لاشتية بشأن الحكومة المقبلة

كشف رئيس التجمع الوطني للشخصيات المُستقلة، منيب المصري، عن تفاصيل المذكرة، التي قدمها التجمع لرئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، خلال اجتماعهم أمس الأربعاء.







وقال المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المذكرة التي قدمها 12 شخصية من التجمع، تحمل رؤية متطابقة مع كتاب التكليف الصادر عن الرئيس محمود عباس لاشتية.







وأوضح المصري، أن المذكرة تضمنت عدة نقاط أبرزها: إجراء الانتخابات العامة وفق الاتفاقيات الموقعة، وإنهاء الانقسام، ودعم صمود القدس، وإعمار قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.





وأشار المصري، إلى أن الشخصيات المستقلة، بحثت مع اشتية توحيد المؤسسات الأمنية، والدمج القانوني والإداري، واستقلال القضاء والعدالة، مضيفاً: "أبلغنا اشتية بضرورة استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالقيادة".







وأضاف اشتية: "الشخصيات المستقلة، تدعم تشكيل الحكومة بما يضمن رفع أداء الحكومة والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير الفلسطيني"، لافتاً إلى أنهم طلبوا من اشتية تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي؛ للمساهمة في حل الأزمات الاقتصادية.





وبين المصري، أنه جرى بحث الأزمات المالية والتحديات الاقتصادية، ودفع الممولين الفلسطينيين بالخارج لدعم الحكومة، وان يكونوا جزءاً من صناعة القرار، نافياً مناقشة أسماء وزراء من الشخصيات المستقلة للحكومة المقبلة.





وتابع: "طالبت مذكرتنا بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعيات الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن جانباً من الاجتماع، كان تقنياً لما هو مطلوب لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.





وبين المصري، أن الشخصيات المستقلة مستعدة للمشاركة بالحكومة المقبلة ودعمها، مضيفاً: "لدينا شخصيات تمتلك مؤهلات، يمكن أن يكونوا وزراء بالحكومة المقبلة.





يذكر، أن وفداً من التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب المصري، بالإضافة إلى عدد من المستقلين من الأكاديميين، ورجال أعمال، وناشطين مجتمعيين، اجتمع أمس الأربعاء باشتية.

خاص دنيا الوطن