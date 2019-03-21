الزراعة: الفراشات "الملونة المنتشرة بشمال غزة لا ضرر منها





حيث يعتبر هذا الوقت من العام، هو الموسم التقليدي لتكاثرها، لذلك وجدت بأعداد كبيرة، وهي ذات أشكال مختلفة، وتساعد أيضاً في عميلة تلقيح الأزهار.







رام الله - دنيا الوطننوهت وزارة الزراعة، عن انتشار كبير لأسراب من الفراشات "الملونة التقليدية" والتي بدأت تتحرك منذ الصباح في أراضي المزارعين شمال غزة، ولا يوجد منها أي مخاوف، أو ضرر فهي فراشات غير متعدية على النباتات.