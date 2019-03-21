شؤون فلسطينية

الزراعة: الفراشات "الملونة المنتشرة بشمال غزة لا ضرر منها

الزراعة: الفراشات "الملونة المنتشرة بشمال غزة لا ضرر منها
رام الله - دنيا الوطن
نوهت وزارة الزراعة، عن انتشار كبير لأسراب من الفراشات "الملونة التقليدية" والتي بدأت تتحرك منذ الصباح في أراضي المزارعين شمال غزة، ولا يوجد منها أي مخاوف، أو ضرر فهي فراشات غير متعدية على النباتات.

حيث يعتبر هذا الوقت من العام، هو الموسم التقليدي لتكاثرها، لذلك وجدت بأعداد كبيرة، وهي ذات أشكال مختلفة، وتساعد أيضاً في عميلة تلقيح الأزهار.


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