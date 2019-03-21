بعد وقف تصديرها.. تعرف على أسعار البندورة والخيار بأسواق غزة
خاص دنيا الوطن- أزهار الكحلوت
قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، وقف تصدير محصولي البندورة والخيار من القطاع للخارج، وذلك لمدة أسبوع واحد، نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق.
وذكر مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، بغزة، تحسين السقا، أن القرار مؤقت حتى تستقر الأسعار، لافتاً إلى أن ذلك يمثل فرصة لانخفاض الأسعار، موضحاً أن ذلك جاء في إطار الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين على الأسعار.
قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، وقف تصدير محصولي البندورة والخيار من القطاع للخارج، وذلك لمدة أسبوع واحد، نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق.
وذكر مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، بغزة، تحسين السقا، أن القرار مؤقت حتى تستقر الأسعار، لافتاً إلى أن ذلك يمثل فرصة لانخفاض الأسعار، موضحاً أن ذلك جاء في إطار الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين على الأسعار.
وأكد السقا، أن سياسة الوزارة التصديرية، تكون بناء على الأسعار في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن معظم ما يُسوق يتجه للضفة الغربية المحتلة، وجزء منه إلى الخارج.
واشتكى المواطنون في القطاع خلال الأيام الماضية من ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضراوات، في الوقت الذي يعيشون فيه أوضاعاً اقتصادية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي، الذي فرض على القطاع.
من جانبه، تحدث المزارع الفلسطيني، أحمد حمودة، أن انخفاض سعر البندورة من خمسة شواكل إلى شيكلين، والخيار من ثلاثة شواكل إلى شيكل واحد، من المزرة، مؤكداً أنه لم يلحظ ارتفاعاً في نسب الأرباح، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
واشتكى المواطنون في القطاع خلال الأيام الماضية من ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضراوات، في الوقت الذي يعيشون فيه أوضاعاً اقتصادية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي، الذي فرض على القطاع.
من جانبه، تحدث المزارع الفلسطيني، أحمد حمودة، أن انخفاض سعر البندورة من خمسة شواكل إلى شيكلين، والخيار من ثلاثة شواكل إلى شيكل واحد، من المزرة، مؤكداً أنه لم يلحظ ارتفاعاً في نسب الأرباح، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وتوقع المزارع حمودة: أن يرتفع سعر الخضراوات مرة أخرى، عندما ينتهي الأسبوع، وتستأنف وزارة الزراعة التصدير مرة أخرى، لتعود البندورة إلى ستة شواكل، والخيار إلى (ثلاثة شواكل).
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