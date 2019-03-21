عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد "أحمد مناصرة"

رام الله - دنيا الوطنشيّع أهالي قرية وادي فوكين، وجماهير بيت لحم، اليوم الخميس، عبر جنازة عسكرية، جثمان الشهيد أحمد جمال مناصرة، إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.وكان مناصرة، قد استشهد مساء أمس، بعد إطلاق جنود الاحتلال أربع رصاصات عليه، أثناء إنقاذه للمصاب علاء غياظة.وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا الى مسقط رأسه، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، وأدى المشيعون صلاة الظهر عليه في جامع القرية، قبل مواراته الثرى.