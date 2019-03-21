مصر: مصرع ثمانية وإصابة سبعة عمال في حريق هائل بمصنع في السويس





رام الله - دنيا الوطنلقى ثمانية عمال بإحدى شركات المقاولات مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، نتيجة انفجار خران أحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان.فقد تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من نائبه، بوقوع انفجار خران بأحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان، مما تسبب بمصرع ثمانية عمال، وإصابة سبعة آخرين، وجارى حصر أعداد الوفيات والمصابين، وفق (اليوم السابع).انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى المكان، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.