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نجل عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

نجل عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده
رام الله - دنيا الوطن
وجه السفير أحمد علي عبد الله صالح، رسالة إلى الشعب اليمني وقيادات وأفراد المؤتمر الشعبي العام في ذكرى ولادة أبيه الراحل علي عبد الله صالح التي تصادف اليوم 21 آذار/ مارس.

وشكر السفير السابق لدى الإمارات، كل من هنأه بمولوده الجديد الذي سماه كنعان، وقال إنه "لمن المصادفة الحسنة، أن يأتي ولادة نجله في ذكرى ولادة الزعيم الراحل، التي تعبر عن ديمومة الحياة واستمراريتها"، وذلك وفقاً لوكالة (خبر) اليمنية.

ودعا نجل الرئيس الراحل، قيادات حزب المؤتمر الشعبي، إلى "مواصلة النهج الوطني والمضي في طريق النضال الذي ضحى واستشهد من أجله الرئيس صالح ورفيقه عارف الزوكا"، وفق تعبيره.

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