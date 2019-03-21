بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

وعبر بدران لعائلة الشهيد، عن فخر حركة حماس ببطولة الشهيد عمر أبو ليلى، مؤكدًا أن الحركة تعتز بكل شهيد، يلقى ربه مدافعًا عن وطنه وشعبه وقضيته.

رام الله - دنيا الوطنهاتف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، عائلة الشهيد الفدائي عمر أبو ليلى، الذي استشهد إثر اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله، مساء الثلاثاء، بعد تنفيذه عملية فدائية مركبة قتل خلالها جندييْن.وقال بدران: إن الشهيد عمر أسطورة، وقدم رغم صغر سنه نموذجًا كبيرًا في العمل النضالي، ودرسًا ملهمًا في مقاومة الاحتلال بالروح القتالية، رغم ضعف الإمكانات.وأشار بدران خلال حديثه الهاتفي مع عائلة الشهيد عمر أبو ليلى إلى أن قادة الاحتلال، وإعلامه وجميع أذرعه السياسية والأمنية والعسكرية والاستخبارية، أصيبت بالصدمة من صنيع الشهيد وتجندت في مواجهته.وأوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، أن عملية الشهيد في مستوطنات الاحتلال بمنطقة سلفيت، أظهرت صلابته وإقدامه وجرأته في الانتصار للحق، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، التي تمر بظروف صعبة ومعقدة.من جانبها، رحبت عائلة الشهيد باتصال بدران، وأعربت عن شعورها بالفخر لاستشهاد عمر واحتضانه من قبل الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة، مؤكدة أن الشهيد عمر جسد روح الشعب الفلسطيني الملتف حول المقاومة، والمتمسك بوحدته في مواجهة التحديات.