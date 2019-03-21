باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

المحطة































كميات الأمطار(ملم) 1/1/2018-31/12/2018































المعدل العام































(ملم)































النسبة من المعدل العام %































طولكرم































877































602































146































نابلس































873































660































132































رام الله































804































615































131































جنين































763































486































157































الخليل































621































596































104































بيت لحم































518































518































100































أريحا































213































166































128

































المحطة































كميات التبخر (ملم) للعام2018































المعدلالعام لمجموع التبخر































(ملم)































النسبة من المعدل العام































(%)































أريحا































2,411































2,101































115































جنين































2,009































..































..































الخليل































1,936































1,608































120































نابلس































1,863































1,682































111































رام الله































1,607































1,889































85





































المحطة































معدل الرطوبة النسبية (%) للعام 2018































المعدل العام































(%)































النسبة من المعدل العام (%)































نابلس































77































61































126































رام الله































76































57































133































جنين































69































69































100































الخليل































69































62































111































طولكرم































61































70































87































بيت لحم































60































60































100































أريحا































47































52































90

































رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً صحفياً مشتركاً لمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حيث أوضحا أن درجات الحرارة العظمى قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات خلال العام الماضي، ونابلس كانت أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا.يشار إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأعضاؤها البالغ عددهم 192 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم، يحتفلون باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 آذار من كل عام حول موضوع مختار، وموضوع هذا العام هو"الشمس والأرض والطقس".وفيما يلي ابرز الملامح الجوية في فلسطين خلال العام 2018، حسب ما ورد في بيانهما:أعلى معدل لسطوع الشمس خلال العام 2018 تم تسجيله في محطة أريحابلغ عدد ساعات سطوع الإشعاع الشمسي خلال 2018 في محطة أريحا حيث بلغ 8.4 ساعة في اليوم، بينما سجلت محطة الخليل الأقل سطوعاً للشمس بـ 7.8 ساعة في اليوم، مقارنة مع المعدل العام 2017 فقد تراوح ما بين 8.8 ساعة في اليوم في محطة أريحا و8.2 ساعة في اليوم في محطة الخليل.كميات الأمطار أعلى من المعدل العام خلال العام 2018أظهرت البيانات خلال العام 2018 أن كميات الأمطار تراوحت ما بين 877 ملم في محطة طولكرم، 213 ملم فيمحطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة طولكرم بلغ 602 ملم وفي محطة أريحا 166 ملم. جدير بالذكر أن كميات الأمطار تركزت في معظم المحافظات في شهري كانون أول وكانون ثاني.كميات الأمطار التراكمية للعام 2018 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفةارتفاع درجات الحرارة للعام 2018 عن المعدل العامتشير بيانات الأرصاد الجوية للعام 2018 إلى أن درجات الحرارة العظمى قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات. حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة طولكرم بواقع 3.4 مo، فيما انخفض عن المعدل العام في محطة جنين بواقع 0.2 مo.بالإضافة إلى ذلك لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت خلال العام 2018 عن المعدل العام بمقدار تراوح ما بين 4.8 مo في محطة أريحا و1.5 مo في محطة رام الله.كميات التبخر للعام 2018 أعلى من المعدل العامتشير البيانات إلى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات المتوفرة، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,411 ملم وأدناها في محطة رام الله 1,607 ملم خلال العام 2018.كميات التبخر للعام 2018 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربيةنابلس أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحاتشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2018 قد تراوح ما بين 47% في محطة أريحا و77% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 34% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في كانون أول في محطة نابلس حيث بلغ 93%.معدلات الرطوبة النسبية للعام 2018 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية