عساف "مستهجنًا": تحقيق حماس حمّل مسؤولية الاعتداء على التلفزيون بغزة للعاملين فيه

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، أن حركة حماس، تسيطر على مقرات هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ 2007.وقال عساف: إن حركة حماس استهدفت عمل الإعلام الرسمي في قطاع غزة، وأغلقت المقرات منذ 2007، مضيفًا: "لم نستطع استرداد أي شيء من ممتلكات الهيئة في غزة، كما تساءل، لماذا تسعى حماس لمنع الإعلام بشكل عام في قطاع غزة؟.وفيما يخص الاعتداء على تلفزيون فلسطين، مطلع هذا العام، قال عساف: إن تحقيق حركة حماس أسفر عن أن المسؤول عن الاعتداء على التلفزيون بغزة هم العاملون به، متابعًا: "التهم لدى حماس وتشويه السمعة جاهزة".وأشار إلى أن عشرات الاعتقالات والاعتداءات، تمت في قطاع غزة، وحماس سعت لإسكات صوت مراسلينا، مستدركًا: "إذا منعت حماس 20 مراسلاً، لكننا حصلنا على الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".