فتح ترحب بدعوة الحراك الاسكتلندي ببريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين





جاء ذلك، بمناسبة دعوة الحراك الشعبي الاسكتلندي للمملكة البريطانية؛ للاعتراف بدولة فلسطين، حيث انطلق في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة، اليوم، الحراك الشعبي الاسكتلندي موجهاً نداءه لتحقيق هذا الهدف بعنوان:



"نحو دولة فلسطينية مستقلة: دعوة اسكتلندية إلى الحراك، للضغط على المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين حرة مستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".



واعتبرت حركة فتح، أن تداعي 700 شخصية اسكتلندية مرموقة لمحفلين هامين، انطلقت منهما هذه الدعوة بالعاصمة أدنبرة في هذا التوقيت من 2019 هو دليل جديد على نبض الحياة الذي يدب في قضيتنا عالمياً بما يحميها من النسيان بعد 100 عام على بالفور.





وشدد نزال: إذ تثمن حركتنا هذه الخطوة النبيلة من الشعب الإسكتلندي الصديق تعبر عن ثقتها بأن شعبنا سيواصل نضاله دون تردد أو تهاون في حقوقه السياسية، وفي طليعتها حق تقرير المصير المتجسد في دولة مستقلة لن نرضى عن قيامها بديلاً.



وكان قد ورد في بيان الحراك الاسكتلندي أن "اللامساواة لا تجلب الأمن والسلامة والرفاهية، وليس بوسع الشعبين حل هذه القضية، وهما يعملان بمفردهما، لذلك، يجب علينا المساعدة، لمصلحتهما، والرئيس ترامب عقبة وليس مصدراً للمساعدة والعون".





ورحبت فتح في هذا السياق، بدور أوروبي واسكتلندي، بما ينسجم مع إشراك دول العالم في الحل، وينهي تفرد الولايات المتحدة بدور الوسيط.



وقال نزال: من الضرورة بمكان ألا يقتصر صدى هذا النداء على حدود المملكة البريطانيا، وتدعو حركة فتح إلى احتذاء هذا النموذج وإبقاء شعلة العدالة مرئية لبصر الذين يوقدون نار التطرف والكراهية والعنصرية والإقصاء في عالم يقوم على التعددية والديمقراطية والإخاء".

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) في بيان للمتحدث باسمها د. جمال نزال، المملكة البريطانية المتحدة؛ للاعتراف بدولة فلسطين والنهوض من خلال ذلك بمسؤوليتها التاريخية، إزاء ضياع حق تقرير المصير الفلسطيني، إثر (وعد بلفور).