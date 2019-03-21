أبو ردينة: إسرائيل تعتقد أنه بحجز الأموال ستجوع الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني، يواجه هجمات منظمة من قبل إسرائيل، وكذلك من حركة حماس.وقال أبو ردينة، خلال مؤتمر صحفي، عقده مقر وزارة الإعلام برام الله: إن حركة حماس، اعتقلت وروعت وأصابت عدد كبير من المواطنين، والصحفيين، مضيفًا: "هجمة شرسة من حماس ومن إسرائيل، لكن رغم ذلك لن تقوم دولة بغزة".وتابع: هناك اعتداءات حصلت على كوادر فتح والحركة الوطنية في غزة.ووأضح، أن إسرائيل، تعتقد أنه بخصمها الأموال ستجوع الشعب الفلسطيني، بل نقولها إن شعبنا سيواجه ذلك بالثبات والحفاظ على الثوابت.وأشار إلى أن القدس خط أحمر، وبالأمس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قال ذلك بكل وضوح القدس خط أحمر، ولن يسمح بالمساس بالمدينة المقدسة.