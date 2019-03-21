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رئيس جامعة الأزهر يُشارك في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات المُنعقد بمصر

رئيس جامعة الأزهر يُشارك في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات المُنعقد بمصر
رام الله - دنيا الوطن
صرح الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس الجامعة، وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، بأن المجلس المنعقد في جمهورية مصر العربية، اختتم أعماله عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 20/3/2019.

 حيث ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعات العربية أعضاء المؤتمر، والمشاريع الهامة التي ينفذها الاتحاد؛ والرامية للمُحافظة على نتاج الفكر العربي سواءً في المجالات العلمية أو الأدبية، من خلال بعض المشروعات الحيوية والضرورية مثل مشروع معامل التأثير العربي، ومشروع تصنيف الجامعات العربية، بالإضافة إلى دمج المجلات والدوريات العربية في التصنيف الدولي.

كما تمت مناقشة مُقترحات النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته وطلبات عضوية الجامعات التي تقدمت بطلبات للإنضمام لعضوية الاتحاد، واستعراض وإقرار الموازنة العامه للاتحاد والحسابات الختامية منذ الدورة الواحدة والخمسين "الماضية" والموافقة عليها، وإقرار التوصيات التي سوف يتم عرضها غداً على أعضاء المؤتمر العام في الدورة الثانية والخمسين.

كما ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به، الفرا لاستضافة جامعة الأزهر- غزة للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته القادمة "الدورة الثالثة والخمسين" في مدينة غزة بفلسطين.

بدوره، أشاد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة بالدعوات التي تقدمت بها جامعة الأزهر- غزة وجامعات عربية أخرى، ورغبة هذه الجامعات باستضافة دورة المؤتمر العام للاتحاد القادمة.

 وأكد أن هذه الدعوات الكريمة، تأتي في سياق التأكيد على وحدة الصف العربي، وحرص الأكاديمين العرب على ضرورة التلاحم ورص الصفوف بينهم للمحافظة على الإرث الثقافي والعلمي العربي والوحدة العربية، خصوصاً بين مُنتسبي الجامعات العربية سواء أكانوا الأساتذة او الطلبة، بإعتبارهم فئات مُثقفة ومؤثرة في مُجتمعاتنا العربية، وأكد المجلس على ضرورة التواصل مع هذه الجامعات للتنسيق من أجل عقد بعض دورات المؤتمرالعام في هذه الجامعات خلال السنوات القليلة القادمة بمشيئة الله.

الجدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر العام للاتحاد، ستنطلق صباح الخميس الموافق 21/3/2019، بمشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة، إضافة إلى العديد من رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية.


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