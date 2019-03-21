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مطلع الأسبوع.. توقعات بإعلان "الولايات المتحدة" اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

مطلع الأسبوع.. توقعات بإعلان "الولايات المتحدة" اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
الجولان
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تُعلن الولايات المتحدة الأمريكية، اعترفها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، خلال زيارة نتنياهو للبيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل، في "لقاء عمل"، يليه عشاء في البيت الأبيض الثلاثاء، وفق ما قالته الإدارة الأمريكية في بيان لها.

وأضاف البيان: "سوف يتباحث الرئيس، ورئيس الوزراء في مصالحهما المشتركة، والنشاطات في الشرق الأوسط".

وسيتواجد نتنياهو في واشنطن لمخاطبة مؤتمر (إيباك) السنوي، الذي يعقد بين 24- 26 آذار/ مارس.

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