تمديد توقيف المقدسيين الباسطي وأبو اسنينة بتهمة حرق مركز شرطة بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتقال مقدسيين، بتهمة حرق مركز شرطة المسجد الأقصى بالمدينة المقدسة.وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال، تمدد توقيف الفتيين المقدسيين، قيس الباسطي ومحمد أبو اسنينة، حتى يوم الأحد المقبل، بتهمة حرق مركز الشرطة في المسجد الأقصى.