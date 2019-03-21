شؤون فلسطينية

400 ألف طن.. "الزراعة" تُوضّح سياستها بتصدير الخضراوات للخارج

400 ألف طن.. "الزراعة" تُوضّح سياستها بتصدير الخضراوات للخارج
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الزراعة في غزة، إن سياستها في تصدير الخضراوات تقوم على حماية المزارعين والتجار والمواطنين في آن واحد.

وذكر مدير عام التسويق والمعابر بالوزارة تحسين السقا في تصريح له، إن الوزارة تنتج 400 ألف طن من الخضار المختلفة، فيما جرى العام الماضي، تصدير وتسويق 40 ألف طن إلى أسواق الضفة الغربية والداخل والدول العربية عبر الأردن.

وأوضح السقا، أن الوزارة تتدخل لحماية المواطن عندما تصل الأسعار إلى حد يفوق قدرته وإمكانياته، كما حصل هذا الأسبوع بوقف تصدير أصناف معينة، حتى تتوفر له بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن "سياسة الوزارة تقوم على تشجيع المزارعين على التصدير، لكن في نفس الوقت نحافظ على عدم تحمل المواطن عبء التصدير، ونعمل وفق سياسة متوازنة ما بين الصادرات وتوفير السلع الأساسية للمواطن داخل قطاع غزة".

وبين السقا، أن وزارتي الزراعة والاقتصاد، لا تتدخل في تحديد الأسعار، نظرًا لسوق غزة المفتوح والحر، موضحًا أن الوزارة تتدخل فقط في حال وصلت السلع الأساسية إلى سقف معين عبر تحديد الكميات المصدرة للخارج؛ للحفاظ على أسعارها بشكل يناسب المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة تمنع استيراد أي صنف يتم إنتاجه داخل القطاع، وهي سياسة متبعة منذ 10 سنوات، وتهدف لحماية المزارع الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد &#34;أحمد مناصرة&#34;

عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد "أحمد مناصرة"

البطش: سنُواصل جهدنا مع الأجهزة الأمنية للإفراج عن كل الموقوفين.. وهذا طلبنا من الرئيس

البطش: سنُواصل جهدنا مع الأجهزة الأمنية للإفراج عن كل الموقوفين.. وهذا طلبنا من الرئيس

يوم المياه العالمي: 62% من الأسر الفلسطينية تستخدم مصدراً آمناً لمياه الشرب

يوم المياه العالمي: 62% من الأسر الفلسطينية تستخدم مصدراً آمناً لمياه الشرب

التربية تحتفي بتدشين المدرسة 1000 في عهد السلطة الوطنية

التربية تحتفي بتدشين المدرسة 1000 في عهد السلطة الوطنية

بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

شمالي: الشباب الفلسطيني وصل لمرحلة اليأس الشديد والإحباط من قيادته المُنقسمة

شمالي: الشباب الفلسطيني وصل لمرحلة اليأس الشديد والإحباط من قيادته المُنقسمة

باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في &#34;الخليل&#34; لاعتقال طفل

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في "الخليل" لاعتقال طفل

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد &#34;أحمد مناصرة&#34;

عبر جنازة عسكرية.. بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد "أحمد مناصرة"

يوم المياه العالمي: 62% من الأسر الفلسطينية تستخدم مصدراً آمناً لمياه الشرب

يوم المياه العالمي: 62% من الأسر الفلسطينية تستخدم مصدراً آمناً لمياه الشرب

التربية تحتفي بتدشين المدرسة 1000 في عهد السلطة الوطنية

التربية تحتفي بتدشين المدرسة 1000 في عهد السلطة الوطنية

بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

بدران لعائلة الشهيد عمر: ابنكم قدم نموذجاً للعمل النضالي وسبب صدمة للاحتلال

باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

باليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 عن معدلاتها ونابلس الأكثر

فتح ترحب بدعوة الحراك الاسكتلندي ببريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

فتح ترحب بدعوة الحراك الاسكتلندي ببريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الوطني في ذكرى معركة الكرامة: شعبنا مستمر في نضاله

المجلس الوطني في ذكرى معركة الكرامة: شعبنا مستمر في نضاله

الخارجية: جريمة إعدام &#34;مناصرة&#34; امتحان للجنائية الدولية

الخارجية: جريمة إعدام "مناصرة" امتحان للجنائية الدولية

منوعات

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

7 كلمات ممنوعة على ميغان ماركل وكيت ميدلتون.. ما هي؟

7 كلمات ممنوعة على ميغان ماركل وكيت ميدلتون.. ما هي؟

بيرين سآت تفقد جاذبيتها وتدخن 5 علب سجائر في جلسة واحدة

بيرين سآت تفقد جاذبيتها وتدخن 5 علب سجائر في جلسة واحدة

شاهد: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

شاهد: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

عربي

نجل عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

نجل عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

السودان: هذه الثروات الطبيعية ليست مِلكًا لمصر

السودان: هذه الثروات الطبيعية ليست مِلكًا لمصر

شاهد: مُذيع إماراتي يُقبّل حذاء &#34;محمد بن زايد&#34;

شاهد: مُذيع إماراتي يُقبّل حذاء "محمد بن زايد"

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات فوراً من وظيفته

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات فوراً من وظيفته