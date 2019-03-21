400 ألف طن.. "الزراعة" تُوضّح سياستها بتصدير الخضراوات للخارج





وذكر مدير عام التسويق والمعابر بالوزارة تحسين السقا في تصريح له، إن الوزارة تنتج 400 ألف طن من الخضار المختلفة، فيما جرى العام الماضي، تصدير وتسويق 40 ألف طن إلى أسواق الضفة الغربية والداخل والدول العربية عبر الأردن.





وأوضح السقا، أن الوزارة تتدخل لحماية المواطن عندما تصل الأسعار إلى حد يفوق قدرته وإمكانياته، كما حصل هذا الأسبوع بوقف تصدير أصناف معينة، حتى تتوفر له بأسعار مناسبة.





وأشار إلى أن "سياسة الوزارة تقوم على تشجيع المزارعين على التصدير، لكن في نفس الوقت نحافظ على عدم تحمل المواطن عبء التصدير، ونعمل وفق سياسة متوازنة ما بين الصادرات وتوفير السلع الأساسية للمواطن داخل قطاع غزة".





وبين السقا، أن وزارتي الزراعة والاقتصاد، لا تتدخل في تحديد الأسعار، نظرًا لسوق غزة المفتوح والحر، موضحًا أن الوزارة تتدخل فقط في حال وصلت السلع الأساسية إلى سقف معين عبر تحديد الكميات المصدرة للخارج؛ للحفاظ على أسعارها بشكل يناسب المواطنين.





ولفت إلى أن الوزارة تمنع استيراد أي صنف يتم إنتاجه داخل القطاع، وهي سياسة متبعة منذ 10 سنوات، وتهدف لحماية المزارع الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة في غزة، إن سياستها في تصدير الخضراوات تقوم على حماية المزارعين والتجار والمواطنين في آن واحد.